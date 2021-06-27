انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (1)-(1) الإكوادور.. فنزويلا (0)-(1) بيرو

الأحد، 27 يونيو 2021 - 22:57

كتب : FilGoal

البرازيل -الإكوادور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي البرازيل ضد الإكوادور، وفينزويلا ضد بيرو، في الجولة الرابعة من دور مجموعات كوبا أمريكا.

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البرازيل ضد الإكوادور (1-1)

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نهاية المباراة.

ق. 65 فرصة تضيع أمام المرمى من فينيسوس جونيور.

ق. 53 جووول التعادل للإكوادور. تمريرة بالرأس تلقاها أنجيل مينا ماركو وسدد الكرة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 جوووول أول للبرازيل عن طريق إيدير ميليتاو. كرة ثابتة، قابلها ميليتاو برأسية في المرمى.

ق. 35 بينية ساقطة إلى جابريال باربوسا الذي حاول تسجيل الهدف، لكن الحارس تصدى لها.

بداية المباراة

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فنزويلا ضد بيرو (0-1)

نهاية المباراة.

ق. 48 جووول أول لـ بيرو عن طريق أندري كاريو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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كوبا أمريكا البرازيل الإكوادور فينزويلا بيرو
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