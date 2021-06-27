انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (1)-(1) الإكوادور.. فنزويلا (0)-(1) بيرو
الأحد، 27 يونيو 2021 - 22:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي البرازيل ضد الإكوادور، وفينزويلا ضد بيرو، في الجولة الرابعة من دور مجموعات كوبا أمريكا.
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البرازيل ضد الإكوادور (1-1)
نهاية المباراة.
ق. 65 فرصة تضيع أمام المرمى من فينيسوس جونيور.
ق. 53 جووول التعادل للإكوادور. تمريرة بالرأس تلقاها أنجيل مينا ماركو وسدد الكرة في الشباك.
¡Gran remate! Ángel Mena metió un gran disparo para que @LaTri iguale el partido ante @Cbf_Futebol
🇧🇷 Brasil 🆚 Ecuador 🇪🇨#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/kV6KEZL5A7— Copa América (@CopaAmerica) June 27, 2021
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 37 جوووول أول للبرازيل عن طريق إيدير ميليتاو. كرة ثابتة، قابلها ميليتاو برأسية في المرمى.
GOOOL DO BRASIL!⚽🇧🇷 Éder Militão abre o placar para @Cbf_Futebol diante do @LaTri
🇧🇷 Brasil 🆚 Equador 🇪🇨#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/90EkyW2m0x— Copa América (@CopaAmerica) June 27, 2021
بداية المباراة
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فنزويلا ضد بيرو (0-1)
نهاية المباراة.
ق. 48 جووول أول لـ بيرو عن طريق أندري كاريو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا.