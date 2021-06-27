تشكيل كوبا أمريكا – فيرمينو يقود هجوم البرازيل.. ونيمار على دكة البدلاء

الأحد، 27 يونيو 2021 - 22:41

كتب : عبد الرحمن فوزي

فيرمينو يحتفل بهدف البرازيل في كولومبيا

أعلن تيتي مدرب منتخب البرازيل تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الإكوادور.

ويلتقي منتخب البرازيل مع الإكوادور في الجولة الرابعة من دور مجموعات كوبا أمريكا.

ويجلس نيمار على مقاعد البدلاء بينما بدأ فيرمينو كأساسي في اختيارات تيتي والتي شهدت العديد من التغييرات عن المباراة السابقة.

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وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حارس: أليسون بيكر

الدفاع: رينان لودي – إدير ميليتاو – ماركينيوس – إيمرسون.

الوسط: لوكاس باكيتا – فابينيو – دوجلاس لويز.

الهجوم: إيفرتون – روبيرتو فيرمينو – جابريل باربوسا.

نيمار فيرمينو البرازيل، نيمار كوبا أمريكا
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