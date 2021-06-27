إيهاب جلال: الإسماعيلي مازال أمامه الكثير

يرى إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي أن الفريق مازال أمامه الكثير ليحققه في الموسم الحالي.

وقال جلال في تصريحات عقب مباراة سموحة: يجب تقديم الشكر للاعبي الإسماعيلي مع الفوز على سموحة، لأن الفوز جاء على فريق كبير يقوده مدرب كبير، وفي الإسكندرية".

وتابع "الفوز يمنح الفريق دفعة كبيرة جدا للفريق في باقي مشواره في المسابقة، كما أنه يسعد كما أنه يسعد جماهير الإسماعيلي بما يقدمه فريقها".

وفاز الإسماعيلي على سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز".

واستمر "نجحنا في إيقاف مفاتيح لعب سموحه وقد وفقنا الله في ذلك".

وأوضح "في كل مباراة نفوز بها نعوض ما حدث للفريق في فترة سابقة من الدوري".

وأضاف "سنحاول أن نفوز في المباراة القادمة حتى ندخل فترة التوقف والتي تستمر لمدة شهر ونحن برصيد أفضل".

وأتم "المباريات المقبلة بعد مواجهة الاتحاد ستشهد الدفع بعدد من الوجوه الصاعدة لتحصل على فرص للعب".

ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة يوم الإثنين 5 يوليو في الجولة 28 من الدوري المصري والتي ستقام على استاد الإسماعيلية.

وارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ 35 في المركز التاسع بعد خوضه لـ 26 مباراة.