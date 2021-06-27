مؤتمر إنريكي: الشرطة يجب أن تُحقق فيما يحدث لموراتا

الأحد، 27 يونيو 2021 - 22:10

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

يرى لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أن الشرطة يجب أن تبدأ تحقيقاتها الرسمية بشأن ما حدث لألفارو موراتا مهاجم الفريق.

وكان موراتا قد كشف أن أحد الأشخاص وجه له إهانات منها أنه "تمنى الموت لأطفالي". (طالع التفاصيل)

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إسبانيا وكرواتيا لدور الـ16 ليورو 2020: "هذا الموقف الخطير يجب أن يكون في يد الشرطة".

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وأضاف "هذا الأمر يحتاج لحل قاطع".

وتحول للحديث عن المباراة، وقال: "لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش من أكثر اللاعبين الموهبين في تشكيل كرواتيا".

وتابع "مودريتش يغير من مركزه حين يلعب مع كرواتيا، وإذا لمس الكرة بشكل أقل فهذا سيكون أفضل لنا".

وواصل "ظروف المباراة قد تجعل كرواتيا تغير من أسلوبها فقد يلعبون في العمق إذا كانت الأمور على ما يرام، وقد يضغطون بقوة إذا تأخروا في النتيجة".

وشدد "المنتخبان يعرفان بعضها البعض جيدا".

وأكد "أنا واثق مثلما كنت واثقا في بداية البطولة".

واستمر "أعتقد أننا كنا نستحق التواجد في المركز الأول في المجموعة، لكن هذا لا يدور حول ما تريد، الأمر متعلق بتسجيل الأهداف، لكن على أي حال أنا واثق تمام الثقة".

وأتم عن اللعب في كوبنهاجن بعد لعب مباريات دور المجموعات في إشبيلية "كنت لأرغب في أن أستمر باللعب على ملعب لا كارتوخا".

لويس إنريكي إسبانيا ألفارو موراتا يورو 2020
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