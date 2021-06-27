انتهت يورو 2020 - بلجيكا (1)-(0) البرتغال

الأحد، 27 يونيو 2021 - 20:30

كتب : FilGoal

ثورجان هازارد - بلجيكا - البرتغال - يورو 2020

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا ضد البرتغال في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتقام المباراة بملعب لا كارتوخا في إشبيلية في إسبانيا.

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نهاية المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد

ق 83: أووووووووووووه القائم يمنع البرتغال من التعادل بتسديدة قوية من جيريرو

ق 82: أوووووووه رأسية قوية من دياز وكورتوا يتألق

ق 77: مشادة بين لوكاكو وبيبي

ق 58: تسديدة قوية من جوتا من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة ويهدر فرصة التعادل للبرتغال

ق 47: خروج دي بروين للإصابة ونزول درايس ميرتينز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بلجيكا بهدف دون رد

ق 42: جووووووووووول ثورجان هازارد والأول بتسديدة صاروخية

ق 24: أوووووووووه تسديدة صاروخية من رونالدو من ركلة حرة مباشرة ويتصدى لها كورتوا ببراعة

ق 5: انطلاقة من جوتا وهجمة خطيرة للبرتغال وتهديد أول على مرمى بلجيكا بتسديدة تمر جوار القائم

انطلاق المباراة

البرتغال بلجيكا يورو 2020
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