فاروق جعفر لـ في الجول: لا صحة لشائعات رحيلي عن الزمالك.. وعلاقي جيدة بكل اللاعبين

نفى فاروق جعفر رئيس قطاعات كرة القدم في الزمالك توجيه الشكر له من قبل إدارة النادي ورحيله عن القلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "لا صحة للأخبار التي تقول إن لجنة إدارة الزمالك وجهت لي الشكر، بالعكس ذهبت اليوم إلى النادي بشكل طبيعي وباشرت عملي وكل ما يثار في هذا الشأن ليس إلا شائعات".

وأضاف "لجنة إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب ناجحة بشكل كبير والدليل على ذلك التجديد لنجوم الفريق مثل الونش وزيزو وكل هذا نتاج عملنا معا".

وأكمل "لا صحة لوجود خلافات بيني وبين أحد لاعبي الزمالك، بل العكس كل اللاعبين في الفريق رجال وعلى قدر المسؤولية وعلاقتي بهم رائعة".

وأتم تصريحاته "من يطلق هذه الشائعات لا يريد استقرار النادي ويستفزه نجاح اللجنة الحالية".

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة الـ27 للدوري المصري غدا الإثنين.