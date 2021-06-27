جالاتاسراي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد

كشف نادي جالاتاسراي التركي عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد المهاجم المصري في صفوف الفريق.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

ونشر جالاتاسراي بيانا رسميا، يعلن فيه التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد.

وبعد إجراء أشعة الرنين المغناطيسي، تبين إصابة محمد بـ التواء في الركبة اليسرى، وتورم في الكاحل الأيسر بسبب قوة الكدمة.

ولم يتم العثور على إصابة في أربطة الركبة حسب بيان نادي جالاتاسراي.

Mostafa Mohamed'in Sağlık Durumu Hakkında pic.twitter.com/55twoWkxXd — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 27, 2021

كان مصطفى محمد قد غادر مباراة جالاتاسراي مع دينامو بوخاريست مصابا في الدقيقة التاسعة بعد كرة ضرب الأرض فيها بقدمه بالخطأ.

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ويلعب مصطفى محمد معارا لنادي جالاتاسراي من الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل، مع أحقية الشراء بشكل كامل.