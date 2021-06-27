جالاتاسراي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد

الأحد، 27 يونيو 2021 - 20:07

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتاسراي

كشف نادي جالاتاسراي التركي عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد المهاجم المصري في صفوف الفريق.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

ونشر جالاتاسراي بيانا رسميا، يعلن فيه التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد.

Image

أخبار متعلقة
مصطفى محمد يغادر لقاء دينامو بوخارست الودي للإصابة اسكواش - فوز نور الشربيني ومفاجأة مصطفى عسل في ثاني أيام السلسلة الختامية تقرير تركي: جالاتا سراي أبلغ اتحاد الكرة برفض مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد كرة يد - الأهلي يدعم صفوفه بضم مصطفى خليل

وبعد إجراء أشعة الرنين المغناطيسي، تبين إصابة محمد بـ التواء في الركبة اليسرى، وتورم في الكاحل الأيسر بسبب قوة الكدمة.

ولم يتم العثور على إصابة في أربطة الركبة حسب بيان نادي جالاتاسراي.

كان مصطفى محمد قد غادر مباراة جالاتاسراي مع دينامو بوخاريست مصابا في الدقيقة التاسعة بعد كرة ضرب الأرض فيها بقدمه بالخطأ.

ويلعب مصطفى محمد معارا لنادي جالاتاسراي من الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل، مع أحقية الشراء بشكل كامل.

مصطفى محمد جالاتاسراي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدير أعماله لـ في الجول: إصابة وليد سليمان بإجهاد في الأمامية.. ووجوده أمام بيراميدز صعب دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ما لم يفعله إلا الزمالك.. الإسماعيلي يهزم سموحة ويتقدم 4 مراكز 17 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مواقف خطابات أندية صلاح وحجازي ومصطفى محمد بشأن الأولمبياد 23 دقيقة | منتخب مصر
مباشر يورو 2020 - بلجيكا (0)-(0) البرتغال.. جوتا يهدر فرصة خطيرة 46 دقيقة | يورو 2020
فاروق جعفر لـ في الجول: لا صحة لشائعات رحيلي عن الزمالك.. وعلاقي جيدة بكل اللاعبين 50 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الكونفدرالية – الرجاء (0)-(0) بيراميدز.. رحيمي يهدر الأول ساعة | الكونفدرالية
جالاتاسراي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد ساعة | المحترفون
تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان يقودان بيراميدز للعودة أمام الرجاء ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 2 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 3 تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي 4 تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني
قد ينال إعجابك