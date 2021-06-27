تشكيل يورو 2020 – تغييران للبرتغال.. والأخوان هازارد يقودان بلجيكا

الأحد، 27 يونيو 2021 - 19:59

كتب : FilGoal

رونالدو يسجل ويحتفل بهدف البرتغال في ألمانيا

يقود كريستيانو رونالدو خط هجوم منتخب البرتغال ضد بلجيكا في المباراة التي تجمع بينهما في دور الـ16 ليورو 2020.

وأجرى فيرناندو سانتوس تغييرين على التشكيل الذي لعب به ضد منتخب فرنسا في المباراة الماضية.

حيث سيبدأ ديوجو دالوت بدلا من نيلسون سيميدو، وجواو بالينيا بدلا من دانيلو بيريرا.

ويستمر تواجد برونو فيرنانديش على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريشيو.

الدفاع: رافائيل جيريرو – بيبي – روبن دياش – ديوجو دالوت.

الوسط: جواو موتينيو – ريناتو سانشيز – جواو بالينيا.

الهجوم: بيرناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو – ديوجو جوتا.

أما منتخب بلجيكا فيعتمد على كيفن دي بروين وإدين هازارد في خط الهجوم مع روميلو لوكاكو.

وعاد يان فيرتونخين لخط الدفاع بعدما غاب ضد فنلندا.

وجاء تشكيل بلجيكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: يان فيرتونخين – توماس فيرميلين – توبي ألدرفيريلد.

الوسط: ثورجان هازارد – أكسيل فيتسيل – يوري تيليمانس – توماس مونييه.

الهجوم: كيفن دي بروين – إدين هازارد – روميلو لوكاكو.

البرتغال بلجيكا يورو 2020
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