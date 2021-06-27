البنك الأهلي يهزم طلائع الجيش ويشعل صراع البقاء

اشتعل صراع البقاء بشدة بعد فوز البنك الأهلي على طلائع الجيش.

وفاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

تقدم البنك الأهلي في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء. أحمد علي سدد الركلة بنجاح، وسجل الهدف الأول لفريقه.

الهدف هو الـ89 لـ أحمد علي في الدوري المصري تاريخيا، ليقترب خطوة أخرى نحو نادي المائة.

طلائع الجيش حاول الرد، وسدد مهند لاشين بقوة، لكن محمود الزنفلي تصدى لها إلى ركنية في الدقيقة الـ22.

البنك الأهلي كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ28 بعد ركنية، قابلها أحمد علي برأسية، وتابعها محمد دبش أمام المرمى، لكن محمد بسام تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدف.

في شوط المباراة الثاني، حاول طلائع الجيش إدراك التعادل. عرضية من الجهة اليسرى مرت من الجميع ووصلت إلى أحمد سمير، والذي استلم ثم سدد بجانب المرمى.

طلائع الجيش أهدر مجددا في الدقيقة الـ84 بعد عرضية، خرج الزنفلي عليها بشكل خاطئ وذهبت إلى أحمد سمير الذي يسدد الكرة ساقطة نحو المرمى، لكن دبش ينقذ من على الخط.

كريم بامبو قتل المباراة في الدقيقة الـ90 بحصوله على ركلة جزاء. بامبو سجل ركلة الجزاء بنفسه، ليسجل الثاني لفريقه.

وكاد الجيش يسجل في الدقيقة الـ94 من تصويبة لـ عمرو جمال من داخل الست ياردات، لكن الزنفلي تصدى لها، لينتهي اللقاء بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى 22 نقطة في المركز الـ16، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز التاسع.