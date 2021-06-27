انتهت في الدوري - سموحة (0)-(3) الإسماعيلي.. نهاية المباراة

الأحد، 27 يونيو 2021 - 19:11

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الإسماعيلي بثلاثية

ق. 87 الثااااالث عن طريق شكري نجيب.

ق. 85 جوووول ثااااني للإسماعيلي عن طريق فخر الدين ين يوسف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 فرصة خطيرة أخرى لسموحة انتهت بتصويبة من أطهر الطاهر في يد محمد فوزي.

ق. 39 انطلاقة من مصطفى فتحي وتصويبة عرضية مرت من الجميع.

ق. 35 رأسية من فخر الدين بن يوسف بجانب القائم.

ق. 23 جووووول أووول للإسماعيلي. عرضية من محمد عادل، قابلها بينسون شيلونجو برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 13 عبد الكبير الوادي يخترق ويدخل منطقة الجزاء ويسدد بجانب القائم.

بداية المباراة

في الدوري سموحة الإسماعيلي
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