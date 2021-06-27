إي بي سي: سيبايوس أتم اتفاقه مع بيتيس الأحد، 27 يونيو 2021 - 19:34 كتب : عبد الرحمن فوزي سيبايوس - ريال مدريد داني سيبايوس ريال مدريد ريال بيتيس الدروي الإسباني نرشح لكم أخر الأخبار مدير أعماله لـ في الجول: إصابة وليد سليمان بإجهاد في الأمامية.. ووجوده أمام بيراميدز صعب 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا ما لم يفعله إلا الزمالك.. الإسماعيلي يهزم سموحة ويتقدم 4 مراكز 19 دقيقة | الدوري المصري مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مواقف خطابات أندية صلاح وحجازي ومصطفى محمد بشأن الأولمبياد 24 دقيقة | منتخب مصر مباشر يورو 2020 - بلجيكا (0)-(0) البرتغال.. جوتا يهدر فرصة خطيرة 48 دقيقة | يورو 2020 فاروق جعفر لـ في الجول: لا صحة لشائعات رحيلي عن الزمالك.. وعلاقي جيدة بكل اللاعبين 51 دقيقة | الدوري المصري مباشر في الكونفدرالية – الرجاء (0)-(0) بيراميدز.. رحيمي يهدر الأول ساعة | الكونفدرالية جالاتاسراي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد ساعة | المحترفون تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان يقودان بيراميدز للعودة أمام الرجاء ساعة | الكونفدرالية التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر يورو 2020 - بلجيكا (0)-(0) البرتغال.. جوتا يهدر فرصة خطيرة مباشر في الكونفدرالية – الرجاء (0)-(0) بيراميدز.. رحيمي يهدر الأول مدير أعماله لـ في الجول: إصابة وليد سليمان بإجهاد في الأمامية.. ووجوده أمام بيراميدز صعب مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مواقف خطابات أندية صلاح وحجازي ومصطفى محمد بشأن الأولمبياد جالاتاسراي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد الأكثر مشاهدة 1 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 2 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 3 تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي 4 تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني أمس اليوم غدا يورو 2020 2 إيطاليا 1 النمسا انتهت يورو 2020 0 ويلز 4 الدنمارك انتهت دوري أبطال إفريقيا 3 الأهلي 0 الترجي انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 كايزر تشيفز 0 الوداد الرياضي انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (صعيد) 0 ديروط 1 كيما أسوان انتهت الدوري المصري 0 سموحة 3 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري 0 طلائع الجيش 2 البنك الأهلي انتهت يورو 2020 0 هولندا 2 التشيك انتهت يورو 2020 0 بلجيكا 0 البرتغال مباشر 19:0 كأس الكونفدرالية 0 الرجاء البيضاوي 0 بيراميدز مباشر 18:54 الدوري المصري - مصر للمقاصة - الزمالك لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - إنبـي - المقاولون العرب لم تبدأ 19:00 يورو 2020 - فرنسا - سويسرا لم تبدأ 21:00 يورو 2020 - كرواتيا - إسبانيا لم تبدأ 18:00 الدوري الأمريكي - دالاس - نيو انجلاند ريفليوشن لم تبدأ 03:00 قد ينال إعجابك