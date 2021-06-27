إي بي سي: سيبايوس أتم اتفاقه مع بيتيس

الأحد، 27 يونيو 2021 - 19:34

كتب : عبد الرحمن فوزي

سيبايوس - ريال مدريد

داني سيبايوس ريال مدريد ريال بيتيس الدروي الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدير أعماله لـ في الجول: إصابة وليد سليمان بإجهاد في الأمامية.. ووجوده أمام بيراميدز صعب 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ما لم يفعله إلا الزمالك.. الإسماعيلي يهزم سموحة ويتقدم 4 مراكز 19 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مواقف خطابات أندية صلاح وحجازي ومصطفى محمد بشأن الأولمبياد 24 دقيقة | منتخب مصر
مباشر يورو 2020 - بلجيكا (0)-(0) البرتغال.. جوتا يهدر فرصة خطيرة 48 دقيقة | يورو 2020
فاروق جعفر لـ في الجول: لا صحة لشائعات رحيلي عن الزمالك.. وعلاقي جيدة بكل اللاعبين 51 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الكونفدرالية – الرجاء (0)-(0) بيراميدز.. رحيمي يهدر الأول ساعة | الكونفدرالية
جالاتاسراي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد ساعة | المحترفون
تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان يقودان بيراميدز للعودة أمام الرجاء ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 2 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 3 تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي 4 تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني
قد ينال إعجابك