لتعويض رحيل حكيمي.. سكاي: إنتر يريد التعاقد مع بيليرين

الأحد، 27 يونيو 2021 - 19:08

كتب : FilGoal

هيكتور بيليرين - أرسنال - مانشستر يونايتد

ترغب إدارة نادي إنتر في التعاقد مع هيكتور بيليرين لاعب أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة "سكاي" إيطاليا فإن إنتر يريد التوقيع مع بيليرين على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء في الموسم المقبل.

وتُقدر إدارة أرسنال خدمات بيليرين بـ20 مليون يورو.

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وتأتي رغبة إنتر في التوقيع مع بيليرين لتعويض رحيل أشرف حكيمي الذي اقترب من الانتقال لباريس سان جيرمان.

واضطر إنتر لبيع حكيمي لتأثر أوضاعه الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وحاجة النادي للأموال.

ولعب بيليرين مع أرسنال في الموسم الماضي 35 مباراة وسجل هدفا وصنع 4.

بيليرين (26 عاما) انتقل لصفوف أرسنال عام 2011 قادما من أكاديمية برشلونة وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014.

أما حكيمي فانتقل لإنتر في العام الماضي قادما من ريال مدريد، ولعب مع الفريق الإيطالي 45 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 11 وأسهم في الفوز بلقب الدوري.

إنتر أرسنال هيكتور بيليرين
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