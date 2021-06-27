انتهت يورو 2020 - هولندا (0)-(2) التشيك

الأحد، 27 يونيو 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

هولندا - التشيك

بذكريات يورو 2004، تواجه هولندا التشيك في ثمن نهائي يورو 2020.

وفي بوشكاش أرينا في المجر، يطمح الفريقان للتأهل لدور الثمانية لمواجهة الدنمارك.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة بفوز التشيك بهدفين دون رد

ق81: هوليز يصنع وشيك يسجل وجووووول وانتهت القصة يا طواحين

ق67: جووووول توماس هولز يستغل الارتباك في دفاع هولندا بعد طرد دي ليخت ويسجل الأول بالرأس في شباك ستيكلنبرج.

ق65: دومفريز ينقذ هولندا من هدف محقق بتصد من على خط المرمى

ق57: كوينسي بروميس يحل بدلا من مالين

ق57: إنذار لفلاديمير سوفال ظهير التشيك بعد تدخل قوي على دومفريز

ق55: طرد ماتيس دي ليخت بعد العودة لـ VAR. هولندا تكمل المباراة بـ 10 لاعبين.

ق54: دي ليخت يمنع انفراد شيك بيده، ويتلقى إنذارا. الحكم يعود لـ VAR

ق52: دونييل مالين يهدر فرصة المباراة. تعاون رائع بين ديباي ومالين، ينفرد على إثره مالين ولكنه حاول المراوغة والحارس يلتقط الكرة.

ق46: إنذار أول لدينزيل دومفريز ظهير هولندا بعد تدخل قوي بالكوع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: ثنائي هولندا المتألق يواصل التعاون. ديباي يمرر بشكل رائع لكن مالين يهدر بتسديدة بعيدة عن مرمى التشيك مع نهاية الشوط الأول.

ق40: توغل من دومفريز وعرضية ولكن كالاس يشتتها

ق38: تأخر دفاعي في خطوط هولندا ولكن أنتونين باراك يسدد فوق العارضة

ق28: تسديدة قوية من سوتشيك يتصدى لها ستيكيلنبرج

ق21: رأسية سوتشيك كادت تخطف هدفا أول للتشيك لكنها بعيدة عن المرمى

ق12: دومفريز يمر من الحارس فاسليك ويلعب عرضية لكن كالاس كان في الموعد.

ق8: أول خطورة هولندية. عرضية من بليند قابلها دي ليخت برأسية مرت أمام مرمى التشيك.

انطلاق المباراة

هولندا التشيك يورو 2020
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