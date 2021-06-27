مصطفى محمد يغادر لقاء دينامو بوخارست الودي للإصابة

الأحد، 27 يونيو 2021 - 17:33

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

غادر مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي مباراة فريقه الودية ضد دينامو بوخارست الروماني بسبب الإصابة.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وسقط مصطفى محمد في الدقيقة التاسعة متأثرا بالإصابة ليغادر أرض الملعب.

وأوضحت الإعادة إصابة مصطفى محمد في ركبته اليسرى.

ويلعب جالاتا سراي ضد دينامو بوخارست في إطار استعدادات الفريق التركي للموسم الجديد.

ويستعد جالاتا سراي لمواجهة أيندهوفن الهولندي في ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا يوم 21 يوليو المقبل على أن تُلعب العودة يوم 28 من الشهر ذاته.

مواعيد مباريات الملحق الأوروبي تتعارض مع مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، لذلك لم يحدد موقف مصطفى محمد من المشاركة مع كتيبة شوقي غريب في الألعاب الأولمبية حتى الآن.

وكان مصطفى محمد قد انتقل لجالاتا سراي على سبيل الإعارة من الزمالك في يناير الماضي، وسجل 8 أهداف خلال 16 مباراة في الدوري التركي.

واحتل جالاتا سراي المركز الثاني في الموسم الماضي للدوري التركي ليخسر اللقب لصالح بشكتاش الذي تفوق بفارق الأهداف.

مصطفى محمد
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