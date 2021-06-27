لماذا يتدرب حراس سويسرا بنظارات سوداء

ليست نوعا من المزاح أو التعالي، وإنما سببها علمي بحت، لمساعدة حراس المرمى على تحسين الرؤية.

طُرحت تساؤلات بعد رؤية حراس مرمى منتخب سويسرا، وعلى رأسهم الأساسي يان سومر حامي عرين بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، يرتدون نظارات سوداء ملفتة للنظر في التدريبات.

وهو ما كشفته شبكة سكاي سبورتس في تقريرها.

وأوضحت سكاي أن النظارات من تصميم شركة يابانية، تعمل على تحسين الرؤية، وكذلك ردة الفعل.

تسمى النظارات "Strobe Glasses" أو "Smart Glasses"، أي النظارات القوية أو الذكية.

تنشط الحدقة وعضلات العين، وتمنع تنكس القرنية.

وتقول الشركة إن ارتداء النظارات لمدة 15 دقيقة كل يومين أو ثلاثة لفترة من شهرين إلى ثلاثة يحسن الرؤية بشكل ملحوظ، بنسبة تصل إلى 10%.

في الدور الأول من يورو 2020، استقبلت شباك سومر 5 أهداف.

يأمل الانتفاع بأكبر قد ممكن من نظارته السوداء قبل اللقاء الصعب ضد فرنسا بطلة العالم.

وتلعب سويسرا ضد فرنسا مساء الإثنين في ثمن نهائي اليورو.