تشكيل يورو 2020 - شيك وباراك يقودان التشيك.. ومالين في هجوم هولندا

الأحد، 27 يونيو 2021 - 16:40

كتب : FilGoal

باتريك شيك - كرواتيا والتشيك - يورو 2020

أعلن منتخبا التشيك وهولندا تشكيل مباراتهما اليوم الأحد في ثمن نهائي يورو 2020.

واستمر دونيل مالين في هجوم هولندا للمباراة الثانية تواليا، بينما يشارك أنتونين باراك بدلا من فلاديمير داريدا في تشكيل التشيك.

وجاء تشكيل التشيك:

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حارس المرمى: توماس فاكليك

الدفاع: بافل كادرابك - توماس كالاس- أوندريج سيلوستكا - فلاديمير كوفال

وسط الملعب: توماس سوسيك - توماس هولز - أنتونين باراك - بيتر سيفسك - لوكاس ماسوبوست

الهجوم: باتريك شيك

بينما تشكيل هولندا:

حارس المرمى: مارتن ستيكيلينبرج

الدفاع: ماتياس دي ليخت - ستيفان دي فري - دالي بليند

وسط الملعب: دينزل دومفريس - باتريك فان آنهولت - فرينكي دي يونج - مارتن دي رون - جورجينيو فينالدوم

الهجوم: ممفيس ديباي - دونيل مالين

ويلعب الفريقان في استاد بوشكاش أرينا في بودابست المجرية.

والفائز منهما سيلعب ضد الدنمارك في ربع نهائي البطولة.

التشيك هولندا يورو 2020
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