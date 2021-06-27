منافس مصر - مدرب أستراليا الأولمبي: لن نضم لاعبين فوق السن في المراكز القوية لدينا

الأحد، 27 يونيو 2021 - 14:56

كتب : FilGoal

منتخب أستراليا الأولمبي

شدد جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا الأولمبي أن قائمته لأولمبياد طوكيو، لن تضم أي لاعبين فوق السن في المراكز التي تعد قوية بلاعبيه الصغار حسبما وصف.

وقال أرنولد، الذي يدرب منتخب أستراليا الأول كذلك، لموقع الاتحاد الأسترالي: "الآن علينا النظر للأولمبياد وهذا الوقت المشرق الذي ينتظرنا جميعا".

وأردف "الوضع مختلف بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي. في المنتخب الأول الخبرات أكبر طبعا ولكنني متحمس جدا لمجموعتنا الشابة في المنتخب الأولمبي".

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وكشف "لا يمكن أن أضم لاعب فوق السن في مركز لدينا فيه قوة. في حراسة المرمى لدينا تومي جلوفر وماينارد بريور، لذلك لن نضم ماتي ريان حارس برايتون".

وشدد "لن نبني تلك القائمة حول الثلاثي فوق السن، بل حول اللاعبين الصغار".

وأتم "سأقضي الأسبوع المقبل على الهاتف لإقناع أندية لاعبينا بتركهم لنا خلال الأولمبياد. بعض الأندية لديها تصفيات دوري أبطال أوروبا، وأثق في أننا سنكون قائمة قوية قبل البطولة".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ويعلن منتخب مصر عن قائمة اللاعبين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية يوم 30 يونيو الجاري.

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