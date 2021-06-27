اسكواش - نهائي مصري للرجال والسيدات ببطولة السلسلة الختامية

الأحد، 27 يونيو 2021 - 13:41

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي - اسكواش

أسفرت مباريات نصف نهائي السلسلة الختامية للاسكواش عن نهائي مصري خالص لمنافستي الرجال والسيدات.

وتقام بطولة السلسلة الختامية في القاهرة تحت رعاية وادي دجلة بين أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم.

ونجحت نوران جوهر في حسم تأهلها بالفوز على النيوزلاندية جويل كينج بشوطين مقابل شوط واحد.

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فازت نوران بسهولة في الشوط الأول 11-2 قبل أن تعوض جويل في الشوط الثاني وتحسمه 12-10، ونجحت نوران في الفوز بالشوط الفاصل 11-6.

كما تأهلت هاني الحمامي إلى النهائي بعد فوز صعب أمام الفرنسية كاميل سيرم بشوطين مقابل شوط واحد.

تقدمت هانيا في الشوط الأول 11-6 قبل أن تحسم كاميل الشوط الثاني 11-3 وفي الشوط الفاصل فازت هانيا 14-12.

أما على مستوى الرجال ففاز مصطفى عسل أمام طارق مؤمن بنفس النتيجة بشوطين مقابل شوط واحد.

وحسم عسل الشوط الأول 11-9 قبل أن يعادل طارق مؤمن بالفوز في الشوط الثاني 11-6 وفاز عسل بالشوط الفاصل 11-4.

وأخيرا تغلب محمد الشوربجي على النيوزلاندي بول كول بشوطين مقابل شوط واحد.

فاز الشوربجي في الشوط الأول 11-5 قبل أن يحقق بول الشوط الثاني بنفس النتيجة لكن حسم الشوربجي الشوط الفاصل 11-6.

اسكواش محمد الشوربجي نوران جوهر
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