اسكواش - نهائي مصري للرجال والسيدات ببطولة السلسلة الختامية
الأحد، 27 يونيو 2021 - 13:41
كتب : FilGoal
أسفرت مباريات نصف نهائي السلسلة الختامية للاسكواش عن نهائي مصري خالص لمنافستي الرجال والسيدات.
وتقام بطولة السلسلة الختامية في القاهرة تحت رعاية وادي دجلة بين أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم.
ونجحت نوران جوهر في حسم تأهلها بالفوز على النيوزلاندية جويل كينج بشوطين مقابل شوط واحد.
فازت نوران بسهولة في الشوط الأول 11-2 قبل أن تعوض جويل في الشوط الثاني وتحسمه 12-10، ونجحت نوران في الفوز بالشوط الفاصل 11-6.
كما تأهلت هاني الحمامي إلى النهائي بعد فوز صعب أمام الفرنسية كاميل سيرم بشوطين مقابل شوط واحد.
تقدمت هانيا في الشوط الأول 11-6 قبل أن تحسم كاميل الشوط الثاني 11-3 وفي الشوط الفاصل فازت هانيا 14-12.
أما على مستوى الرجال ففاز مصطفى عسل أمام طارق مؤمن بنفس النتيجة بشوطين مقابل شوط واحد.
وحسم عسل الشوط الأول 11-9 قبل أن يعادل طارق مؤمن بالفوز في الشوط الثاني 11-6 وفاز عسل بالشوط الفاصل 11-4.
وأخيرا تغلب محمد الشوربجي على النيوزلاندي بول كول بشوطين مقابل شوط واحد.
فاز الشوربجي في الشوط الأول 11-5 قبل أن يحقق بول الشوط الثاني بنفس النتيجة لكن حسم الشوربجي الشوط الفاصل 11-6.