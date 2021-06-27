اسكواش - نهائي مصري للرجال والسيدات ببطولة السلسلة الختامية

أسفرت مباريات نصف نهائي السلسلة الختامية للاسكواش عن نهائي مصري خالص لمنافستي الرجال والسيدات.

وتقام بطولة السلسلة الختامية في القاهرة تحت رعاية وادي دجلة بين أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم.

ونجحت نوران جوهر في حسم تأهلها بالفوز على النيوزلاندية جويل كينج بشوطين مقابل شوط واحد.

فازت نوران بسهولة في الشوط الأول 11-2 قبل أن تعوض جويل في الشوط الثاني وتحسمه 12-10، ونجحت نوران في الفوز بالشوط الفاصل 11-6.

كما تأهلت هاني الحمامي إلى النهائي بعد فوز صعب أمام الفرنسية كاميل سيرم بشوطين مقابل شوط واحد.

تقدمت هانيا في الشوط الأول 11-6 قبل أن تحسم كاميل الشوط الثاني 11-3 وفي الشوط الفاصل فازت هانيا 14-12.

أما على مستوى الرجال ففاز مصطفى عسل أمام طارق مؤمن بنفس النتيجة بشوطين مقابل شوط واحد.

وحسم عسل الشوط الأول 11-9 قبل أن يعادل طارق مؤمن بالفوز في الشوط الثاني 11-6 وفاز عسل بالشوط الفاصل 11-4.

وأخيرا تغلب محمد الشوربجي على النيوزلاندي بول كول بشوطين مقابل شوط واحد.

فاز الشوربجي في الشوط الأول 11-5 قبل أن يحقق بول الشوط الثاني بنفس النتيجة لكن حسم الشوربجي الشوط الفاصل 11-6.