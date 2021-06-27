بيل: نتلقى أسئلة غبية دائما.. سأظل في المنتخب حتى أتوقف عن لعب الكرة

بعدما ترك محاوره بعد السؤال عن مستقبله مع منتخب ويلز، فسر جاريث بيل قائد الفريق تصرفه، مشيرا إلى أنه لا يفكر مطلقا في اعتزال اللعب الدولي.

بعد خسارة ويلز الثقيلة ضد الدنمارك برباعية دون رد يوم السبت في الدور ثمن النهائي ليورو 2020، رفض بيل الرد على سؤال هل كان اللقاء هو الأخير له مع المنتخب.

وفسر ذلك لاحقا في حواره مع قناة S4C الويلزية بالقول:"أريد مواصلة اللعب".

وأضاف "الناس تسأل أسئلة غبية دائما، أحب اللعب لويلز. سأستمر في المنتخب حتى أتوقف عن لعب كرة القدم".

واستمر الجناح الأيمن الذي لعب الموسم المنصرم معارا من ريال مدريد لتوتنام "لقد بدأنا للتو مشوار كأس العالم، قلنا في غرفة الملابس علينا الاستفادة من تجربة اليورو. أشعر أننا نلعب جيدا وعلينا الحفاظ على الثقة بالنفس، وأعتقد أن بمقدورنا التأهل لكأس العالم المقبلة".

مثل بيل (31 عاما) منتخب ويلز في 95 مباراة وسجل 33 هدفا، منذ ظهوره الأول عام 2006 وحتى لقاء الدنمارك.

وتمنى بيل أن تواصل ويلز المسيرة في يورو 2020 لكن الرحلة توقفت عند دور الـ16.

وستستأنف ويلز مشوارها في تصفيات المونديال بمواجهة روسيا البيضاء وإستونيا في سبتمبر المقبل.

جمعت 3 نقاط من أول جولتين بالفوز على التشيك والخسارة من بلجيكا.

ولم تتأهل ويلز للمونديال منذ ظهورها الوحيد في البطولة عام 1958 في السويد.