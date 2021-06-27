كلوب: لا يمكن استبعاد ألمانيا الآن.. سنلعب لقاء قويا ضد إنجلترا

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن ألمانيا قادرة على الذهاب بعيدا في يورو 2020 رغم أنها لم تقنع في الدور الأول بفوز وحيد وتعادل وخسارة.

وقال الألماني في حواره مع صحيفة بيلد:"أن تستبعد ألمانيا الآن فهذا جنون".

وأضاف "لعبنا ضد فرنسا، أمام البرتغال سيطر الفريق مثلما لم يفعل في أي مباراة أخرى خلال السنوات الماضية، وعانينا ضد المجر، لكننا تأهلنا".

واستمر "أحيانا كفريق، تحتاج للقاء مثل هذه. يوم الثلاثاء سنقدم مباراة كبيرة".

وتأهلت ألمانيا كوصيفة للمجموعة السادسة لتضرب موعدا ناريا مع إنجلترا في ثمن نهائي البطولة.

وتوجت ألمانيا باليورو 3 مرات كأكثر فريق فاز بالبطولة بالتساوي مع إسبانيا.

لكنها لم تحقق اللقب منذ ربع قرن، حين فازت به في ملعب ويمبلي على حساب التشيك عام 1996.

ويوم الثلاثاء ستواجه إنجلترا في ملعب ويمبلي.