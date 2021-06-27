دي بور: دومفريس لن يتأثر بشائعات انتقاله لناد جديد

الأحد، 27 يونيو 2021 - 12:40

كتب : FilGoal

هولندا - أوكرانيا - يورو 2020 - دينزل دومفريز

يثق فرانك دي بور مدرب هولندا أن لاعبه دينزل دومفريس سيبقى مركزا في يورو 2020 رغم التقارير الصحفية التي تشير إلى اقترابه رحيله عن ناديه.

وقال دي بور في تصريحات صحفية:"دومفريس أدى بشكل رائع، حين تلعب بهذا المستوى في بطولة كهذه، تعرف أن الأندية تراقب وربما تهتم بك".

وواصل "تريد الظهور بأفضل شكل. هذا رائع للجميع. الشائعات طبيعية، لكني أثق أن دومفريس قادر على التعامل معها".

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وأتم "يعرف لماذا هو هنا وهذا أهم شيء. سيقرأ وسيسمع لكني لست خائفا من تأثره بذلك".

وقالت تقارير إن ريال مدريد وبايرن ميونيخ مهتمان بالظهير الهولندي البالغ عمره 25 عاما.

ويمتد عقد دومفريس مع نادي أيندهوفن إلى 2023.

وسجل دومفريس هدفين وأرسل تمريرة حاسمة في 3 مباريات مع هولندا في الدور الأول ليورو 2020.

ويستعد مع منتخب بلده لمواجهة التشيك اليوم الأحد في الدور ثمن النهائي.

يورو 2020 هولندا دومفريس
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