مران الأهلي - تقسيمة قوية.. وتدريب منفرد لـ كهربا بسبب الامتحانات

أدى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي تدريبات منفردة وغادر مران الفريق مبكرا صباح الأحد لارتباطه بأداء الامتحانات.

وحاضر المدرب بيتسو موسيماني اللاعبين وهنأهم على الأداء ضد الترجي التونسي يوم السبت والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجنوب إفريقي منح الفريق راحة سلبية غدا الإثنين.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في المران.

ومن جانبه، قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة حظر اللاعبين من الظهور الإعلامي حتى نهائي دوري الأبطال.

وحجز الأهلي مكانه في نهائي الأبطال بعد فوزه على ضيفه الترجي بثلاثية دون رد في إياب الدور نصف النهائي.

وسيلعب الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النهائي الذي يستضيفه ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب يوم 17 يوليو المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الخميس في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بـ17 نقطة عن الزمالك المتصدر وللأول 7 لقاءات مؤجلة.