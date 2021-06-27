تحديات أمام أنشيلوتي في ريال مدريد

الأحد، 27 يونيو 2021 - 11:46

كتب : محرر في الجول

أنشيلوتي

يعلم كارلو أنشيلوتي أنه لن يكون هناك العديد من الوجوه الجديدة التي ستنضم إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وقبل أنشيلوتي مهمة محاولة إعادة القائمة الموجودة من اللاعبين ويعرف بعضهم بالفعل من ولايته الأولى إلى منصات التتويج، بحسب تقرير نشرته "ماركا".

وكانت إدارة النادي واضحة للغاية بشأن عدم وجود الكثير من الأموال لإنفاقها، مع احتمال توقيع اسم كبير واحد فقط مثل كليان مبابي أو إيرلينج هالاند.

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ويتفهم أنشيلوتي الموقف وأن النادي بحاجة إلى ترشيد النفقات، لكنه يعلم أيضا أن هناك الكثير من الجودة في الفريق بالفعل وأن توقيعا واحدا قد يكون كافيا.

ويدرك الإيطالي أيضا أن لاعبين مثل ماريانو أو لوكا يوفيتش أو داني سيبايوس أو إبراهيم دياز يحتاج النادي إلى بيعهم لتمويل صفقة كبيرة في الصيف.

كما هناك أيضا شكوك حول مستقبل رافائيل فاران، إيدن هازارد وجاريث بيل، وسيتعين على أنشيلوتي حل هذه المشاكل خلال الأسابيع المقبلة.

ريال مدريد مبابي هالاند أنشيلوتي
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