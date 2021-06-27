إيتو: هناك إله آخر قادم بعد ميسي ورونالدو

يرى صامويل إيتو أيقونة الكاميرون وبرشلونة السابق أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هو النجم الساطع في عالم كرة القدم وسيكون الأفضل في العالم بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان

وقال إيتو في حواره لصحيفة لا ناثيون:"رونالدو إله آخر، مع ميسي، لاعبان في القمة".

ثم استدرك "لكن هناك إله قادم، حين يتعب ميسي ورونالدو من تقديم المتعة. هذا الإله الجديد سيكون مبابي".

ويرى إيتو أن ميسي أيقونة برشلونة سيستمر مع الفريق، مشيرا "لا أتخيله بقميص آخر. إنه ناديه، بيته، حبه. لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمال. ميسي هو برشلونة وبرشلونة هو ميسي".

وأضاف "أعرف أن (خوان رئيس برشلونة) لابورتا يجهز مشروعا رائعا له".

وينتهي عقد ميسي الحالي مع برشلونة يوم الأربعاء، ويسعى النادي جاهدا للإبقاء على أفضل لاعب في تاريخه.

ويتفاءل برشلونة باستمرار ميسي مع الفريق، خاصة بعدما تعاقد مع صديقه المقرب سيرخيو أجويرو مهاجم الأرجنتين.

ويشارك ميسي حاليا مع الأرجنتين في كوبا أمريكا 2021 ويلعب صباح الثلاثاء ضد بوليفيا في الجولة الأخيرة من الدور الأول.