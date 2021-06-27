دايلي ميل: يونايتد يريد كامافينجا

الأحد، 27 يونيو 2021 - 11:24

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط ستاد رين الفرنسي.

وتألق كامافينجا (18 عاما) مع ناديه مما مهد طريقه للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول في دوري أمم أوروبا.

ومثل كامافينجا منتخب فرنسا في 3 مباريات وانضم لقائمة الفريق الأولمبي المحلي المشارك في طوكيو 2020.

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وقالت تقارير في وقت سابق إن ريال مدريد وباريس سان جيرمان يراقبان اللاعب.

ويمتد عقد كامافينجا مع ستاد رين إلى 2022.

وتقدر قيمته السوقية بـ55 مليون يورو.

وشارك كامافينجا في 82 مباراة مع ستاد رين وسجل هدفين وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

كامافينجا مانشستر يونايتد
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