دايلي ميل: يونايتد يريد كامافينجا

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط ستاد رين الفرنسي.

إدواردو كامافينجا النادي : ستاد رين مانشستر يونايتد

وتألق كامافينجا (18 عاما) مع ناديه مما مهد طريقه للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول في دوري أمم أوروبا.

ومثل كامافينجا منتخب فرنسا في 3 مباريات وانضم لقائمة الفريق الأولمبي المحلي المشارك في طوكيو 2020.

وقالت تقارير في وقت سابق إن ريال مدريد وباريس سان جيرمان يراقبان اللاعب.

ويمتد عقد كامافينجا مع ستاد رين إلى 2022.

وتقدر قيمته السوقية بـ55 مليون يورو.

وشارك كامافينجا في 82 مباراة مع ستاد رين وسجل هدفين وأرسل 5 تمريرات حاسمة.