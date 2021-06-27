قائمة الزمالك - حضور إمام عاشور لمواجهة مصر للمقاصة.. وغياب عواد وحازم إمام

أعلن الزمالك قائمة لاعبيه لمباراة مضيفه مصر للمقاصة يوم الإثنين في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وغاب عن القائمة الحارس محمد عواد والظهير الأيمن حازم إمام بينما حضر إمام عاشور الذي تعافى من إصابة في الظهر تعرض لها منذ يومين في مران الفريق.

واستمر غياب المصاب عبد الله جمعة.

وجاءت القائمة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

وسط الملعب: طارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي

الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي

ويحل الزمالك ضيفا على مصر للمقاصة في ملعب الجيش بالسويس ويأمل تعزيز تصدره لترتيب الدوري الذي يعتليه بفارق 15 نقطة عن المصري الوصيف.

وفاز الزمالك يوم الثلاثاء على مصر للمقاصة بهدفين دون في ربع نهائي كأس مصر.