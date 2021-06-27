ماركا: أوديجارد سيكون جيمس رودريجيز الجديد مع أنشيلوتي

لا تبدو عودة جيمس رودريجيز إلى ريال مدريد مطروحة، ولكن كارلو أنشيلوتي المدير الفني العائد لدفة القيادة في الميرنجي يريد استنساخ لاعبه المفضل.

ولعب جيمس تحت قيادة المدرب الإيطالي في ريال مدريد واصطحبه معه في رحلتيه مع بايرن ميونيخ وإيفرتون، لكن علاقته مع فلورنتينو بيريز والجماهير ليست بنفس القدر من الاقتناع.

ورغم اقتناع أنشيلوتي بقدراته، لا يبدو أن رودريجيز مستعد للعب في ريال مدريد مرة أخرى ولا يبدو الميرنجي حريصا على منحه فرصة أخرى. ( اقرأ التفاصيل )

وكشفت صحيفة "ماركا" المدريدية عن أن أنشيلوتي ينوي إعادة النرويجي مارتن أوديجارد إلى ريال مدريد، والاعتماد عليه ليكون جيمس رودريجيز الجديد.

ويرى أنشيلوتي أن أوديجارد يشبه رودريجيز في امتلاكه قدم يسرى مميزة مثل صانع الألعاب الكولومبي، موهبة كبيرة، رؤية، وقدرة على صنع الفارق في المباريات.

كما يعتقد المدرب الإيطالي أن أوديجارد بات جاهزا لتمثيل ريال مدريد بعدما اكتسب العديد من الخبرات وهو في سن 22 عاما، مع قدرته على تنفيذ الركلات الحرة وفتح الثغرات في دفاع المنافسين.

وأضافت الصحيفة أن أنشيلوتي رأى بنفسه تطور أوديجارد في الدوري الإنجليزي مع أرسنال، وهو ما يزيد من ثقته وإعجابه بقدراته.

كان أوديجارد انضم على سبيل الإعارة لصفوف المدفعجية في يناير الماضي من صفوف ريال مدريد، وخلال 5 أشهر شارك في 20 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهما.