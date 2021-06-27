مانشيني: مباراة النمسا قد تكون أصعب من ربع النهائي

الأحد، 27 يونيو 2021 - 00:46

كتب : عبد الرحمن فوزي

روبيرتو مانشيني يحتفل بهدف إيطاليا في النمسا

اعترف روبيرتو مانشيني بصعوبة مباراة النمسا والتي قد تكون أصعب من مباراة ربع النهائي حسب وجهة نظره.

وفاز منتخب إيطاليا على النمسا بهدفين مقابل هدف واحد في دور الـ 16 من يورو 2020 والتي أقيمت على ملعب (ويمبلي) في إنجلترا.

وقال مانشيني في تصريحات لشبكة راي سبورت بعد المباراة: "لقد فزنا لأننا استحققنا ذلك، على الرغم من أننا تلقينا الهدف من ركلة ركنية، ولكن كان يجب أن نستقبل هدفا، عاجلا أو آجلا".

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وتابع "بصراحة كان يجب أن نسجل في وقت مبكر وألا نصل للوقت الإضافي، تعبنا كثيرا لكننا فزنا باستحقاق".

واستمر "اللاعبون الذين دخلوا كبدلاء كانت لديهم العقلية الانتصارية، وغيروا المباراة بشكل مباشر عقب دخولهم. كانوا استثنائيين وقدموا كل ما لديهم".

وشدد "كنت أعلم أن المباراة ستكون صعبة جدا وربما أصعب من ربع لنهائي، ربما تأخذ المباريات منحنى خاطئ لكننا قمنا بعمل رائع".

وأتم "لقد كان ذلك اختبارا جيدا، كان علينا إظهار شخصية قوية، الآن لدينا ثلاث مباريات أخرى للعودة لويمبلي مرة أخرى".

هدف النمسا كسر رقم إيطاليا الرائع بالحفاظ على نظافة شباكهم في 1169 دقيقة متتالية.

والفوز أوصل منتخب إيطاليا للمباراة رقم 31 بشكل متتالي بدون تلقي أي هزيمة في جميع البطولات.

وستنتظر إيطاليا الفائز بين بلجيكا والبرتغال، لمواجهته في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل على ملعب (أليانز أرينا) في ألمانيا.

منتخب إيطاليا منتخب النمسا روبيرتو مانشيني منتخب إيطاليا - يورو 2020
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