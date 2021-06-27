الزمالك: جلسنا مع بنشرقي لتجديد تعاقده.. والأرقام التي تُقال غير صحيحة

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك على أن إدارة النادي عقدت جلسة مع أشرف بنشرقي لاعب الفريق لتجديد تعاقده.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وقال حسين لبيب لقناة "صدى البلد: "جلسنا من بنشرقي ووضعنا النقاط العريضة حول تجديد التعاقد".

وأضاف "ثم قررنا أن تُستكمل الجلسة بين المحامي الخاص بالزمالك والمحامي الخاص باللاعب".

وتابع "تحدثنا عن المقابل المادي لكنها أرقام مختلفة عما قيلت في الإعلام، ولن أقول إذا كانت أكثر أم أقل، فأنا لست في موضع اتهام".

واستمر "لن أكشف عن مقدم التعاقد الذي حصل عليه أحمد سيد زيزو بعد تجديد تعاقده مع الفريق".

وتابع "نحن لا نتحدث عن الأشياء إلا بعد حدوثها، لن أتحدث عن أي شيء خاص بتجديد عقود اللاعبين إلا بعد حدوثه".

وبسؤاله عن سبب إشادة جماهير الزمالك بعمل اللجنة حتى الآن، قال: "نحن صادقون في جميع الملفات التي لدينا ونعمل بشكل مؤسسي".

وتابع "كما أننا لا نتحدث كثيرا، ولا نتحدث إلا بعد انتهاء ما نرغب في تنفيذه".

وأوضح "بالإضافة لأننا أوفينا بكل وعودنا تجاه اللاعبين والموظفين بالنادي، وأرجو أن نستمر بهذا المنهج حتى نهاية فترتنا".

وكشف "هناك 3 أعضاء في اللجنة لا يحق لهم الترشح لانتخابات الزمالك وهم حسين السمري وعاطف النمر وطارق جبريل".

وأتم "تعاهدنا أننا لن نترشح للانتخابات، وسنعمل حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة لأن وضع اللجنة المؤقتة لا يرضينا كجماهير ولا يرضيني أيضا لأني أعتبر أن الزمالك أكبر قلعة رياضية في إفريقيا والشرق الأوسط".