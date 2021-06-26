تأهلت إيطاليا إلى ربع نهائي يورو 2020 على حساب النمسا بعد مباراة امتدت للوقت الإضافي.

وفازت إيطاليا على النمسا بهدفين مقابل هدف على ملعب ويمبلي، ضمن مباريات دور الـ16 لـ يورو 2020.

سجل فيديريكو كييزا، وماتيو بيسينا هدفا إيطاليا، فيما سجل ساسا كالادجيتش هدف النمسا الوحيد.

المباراة كانت عقيمة من الجانب الإيطالي، حتى دخل كييزا، فكان هو حبة الكريز على تورتة روبيرتو مانشيني، والتي أكملت شكل إيطاليا الدسم.

وستنتظر إيطاليا الفائز بين بلجيكا والبرتغال، لمواجهته في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل على ملعب (أليانز آرينا).

التشكيل

بدأ روبيرتو مانشيني اللقاء بـ ماركو فيراتي في وسط الملعب للمباراة الثانية على التوالي، فيما تواصل وجود فرانشيسكو أتشيربي بالدفاع على حساب جورجيو كيلليني.

وبدأ دومينيك بيراردي، وشيرو إيموبيلي، ولورينزو إنسيني في الهجوم.

في الجهة الأخرى، قاد ديفيد ألابا دفاع النمسا، فيما تواجد ماركو أرناوتوفيتش في الهجوم.

وصف المباراة

ليوناردو سبينازولا كان أول من شكل الخطورة في الدقيقة العاشرة. انطلق على الجهة اليسرى وراوغ ثم سدد في الشباك الجانبية للمرمى.

لورينزو إنسيني سدد كرة رائعة في الدقيقة الـ13، لكن دانيال باتشمان تصدى لها بثبات.

نيكولا باريلا سدد كذلك في الدقيقة الـ17، لكن في وسط المرمى.

وكان الرد النمساوي الأول في الدقيقة الـ18 بعد طولية إلى ماركو أرناوتوفيتش الذي سدد كرة قوية فوق المرمى بقليل.

وكانت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة الـ32 من تصويبة رائعة لـ تشيرو إيموبيلي في القائم الأيمن.

المحاولات الإيطالية استمرت في الدقيقة الـ41 بتصويبة من سبينازولا، لكن باتشمان تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

الشوط الثاني

النمسا كانت أفضل مع بداية الشوط الثاني. وكاد ديفيد ألابا يسجل في الدقيقة الـ50 من كرة ثابتة، نفذها فوق المرمى بقليل.

وردت إيطاليا في الدقيقة الـ55 من ركنية، قابلها ليوناردو بونوتشي برأسية فوق المرمى.

ضغط النمسا أسفر عن الهدف الأول في الدقيقة الـ65 بعد عرضية قابلها ديفيد ألابا برأسية، وتابعها أرناوتوفيتش برأسية أخرى في المرمى. لكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

على الفور هنا تدخل روبيرتو مانشيني. دفع بـ مانويل لوكاتيللي، وماتيو بيسينا بدلا من ماركو فيراتي، ونيكولا باريلا بالدقيقة الـ67.

إنسيني أهدر هدفا برعونة في الدقيقة الـ71 بعد كرة استلمها داخل منطقة الجزاء، ثم سدد بجانب القائم.

دومينيك بيراردي أهدر فرصة سهلة في الدقيقة الـ83 بعد عرضية رائعة من سبيناتزولا، قابلها بيراردي بخلفية مزدوجة سيئة.

مانشيني دفع هنا بـ أندريا بيلوتي وفيديريكو كييزا بدلا من بيراردي، وإيموبيلي في الدقيقة الـ84.

فرانكو فودا أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ90 بدخول أليساندرو شوف بدلا من كريستوف بومجارتنر، ولينتهي الوقت الأصلي للقاء بالتعادل.

الوقت الإضافي الأول

وجاء الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ95. عرضية من ليوناردو سبينازولا مرت من الجميع ووصلت إلى كييزا. كييزا استلم الكرة وراوغ وسدد بيسراه في المرمى مسجلا الأول.

video:1

النمسا أجرت التبديل الثاني على الفور بالدقيقة الـ97 وبدخول ساسا كالادجيتش بدلا من أرناوتوفيتش.

لورينزو إنسيني كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ104 من كرة ثابتة نفذها ببراعة، لكن باتشمان تصدى لها إلى ركنية.

وأنهت إيطاليا اللقاء بهدف ثاني في الدقيقة الـ105. كرة من أتشيربي إلى ماتيو بيسينا داخل منطقة الجزاء، والذي راوغ وسدد بيسراه في المرمى مسجلا الثاني، لينتهي الوقت الإضافي الأول بتقدم إيطاليا بهدفين.

الوقت الإضافي الثاني

النمسا بدأت الوقت الإضافي الثاني بدخول لويز شوب، ومايكل جريجوريتش بدلا من فلوريان جريليتشتش، وخافيير شلوجر.

وبدأت النمسا الوقت الإضافي الثاني بقول. شوب سدد بقوة، لكن جيانلويجي دوناروما تصدى لها ببراعة.

روبيرتو مانشيني أجرى التبديل الخامس في الدقيقة الـ108 بدخول بريان كريستانتي بدلا من لورينزو إنسيني.

النمسا تقلص

النمسا لم تستسلم، فكان لها الهدف الأول في الدقيقة الـ114. ركنية قابلها البديل ساسا كالادجيتش برأسية في المرمى مقلصا الفارق.

الهدف كسر رقم إيطاليا الرائع بالحفاظ على نظافة شباكهم في 1169 دقيقة متتالية.

النمسا ضغطت لإدراك التعادل، لكن إيطاليا كادت تسجل أكثر من مرة من مرتدات كييزا الرائعة، وفي النهاية انتهى اللقاء بفوز إيطاليا بهدفين مقابل هدف.

وستنتظر إيطاليا الفائز بين بلجيكا والبرتغال، لمواجهته في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل على ملعب (أليانز آرينا).