مدرب الدنمارك: واقعة إريكسن غيرت كل شيء

الأحد، 27 يونيو 2021 - 00:12

كتب : عبد الرحمن فوزي

ويلز - الدنمارك

أرجع كاسبر هيوملاند مدرب منتخب الدنمارك سبب الفوز على ويلز إلى الحب الذي لاقوه والمسانده التي حظوا بها بعد واقعة إريكسن.

وفاز منتخب الدنمارك على ويلز بأربعة أهداف دون مقابل في دور الـ من يورو والتي أقيمت على ملعب يوان كرويف في هولندا.

وكان كريستيان إريكسن قد تعرض توقف نبضات قلبه أثناء مباراة فنلندا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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وقال هيوملاند في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "بعد وقوع إريكسن تغير كل شيء بالنسبة لي، شعرت أننا في موقف مختلف تماما".

وتابع "نحن ممتنون لكل الحب والدعم الذي أظهره الجميع لأنه منحنا أجنحة، وكوننا في ربع النهائي أمر رائع".

وأضاف "بمعرفتنا أن ذلك الملعب هو أول ملعب لعب عليه إريكسن بعد مغادرته الدنمارك، كنت سأحب أن يكون معنا اليوم، لكنني أعرف أنه معنا على أي حال".

ويلتقي منتخب الدنمارك مع الفائز من مباراة هولندا والتشيك والتي ستقام غدا الأحد على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

وسيلعب منتخب الدنمارك المباراة المقبلة على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان يوم السبت 3 يوليو.

الدنمارك ويلز - الدنمارك كريستيان إريكسن يورو 2020
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