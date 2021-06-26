كرة سلة - الاحتكام للقاء الخامس.. الاتحاد يهزم الزمالك ويعادل النتيجة

عادل الاتحاد السكندري نتيجة سلسلة نهائي دوري سوبر السلة بعد الفوز على الزمالك.

وفاز الاتحاد السكندري على الزمالك بنتيجة 81-79 في المباراة الرابعة لنهائي دوري السلة على صالة د. حسن مصطفة بندينة 6 أكتوبر.

الاتحاد السكندري فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، لكن الزمالك عاد مع نهاية الفترة الأولى وأنهاه متقدما بفارق نقطة، وبنتيجة 20-19.

الاتحاد عاد في الفترة الثانية، لينهي الشوط الأول متقدما بفارق 6 نقاط، وبنتيجة 42-36.

الزمالك قلص الفارق في الفترة الثالثة، لتنتهي بفارق نقطتين، وبنتيجة 62-60 للاتحاد.

وكانت الإثارة كبيرة في الفترة الرابعة، قبل أن يحسم الاتحاد النتيجة بـ 81-79.

فوز الاتحاد عادل سلسلة النهائي بنتيجة مباراتين لكل فريق، وليكون اللقاء الخامس هو الحاسم يوم الإثنين المقبل.