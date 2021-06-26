كرة سلة - الاحتكام للقاء الخامس.. الاتحاد يهزم الزمالك ويعادل النتيجة
السبت، 26 يونيو 2021 - 21:44
كتب : هاني العوضي
عادل الاتحاد السكندري نتيجة سلسلة نهائي دوري سوبر السلة بعد الفوز على الزمالك.
وفاز الاتحاد السكندري على الزمالك بنتيجة 81-79 في المباراة الرابعة لنهائي دوري السلة على صالة د. حسن مصطفة بندينة 6 أكتوبر.
الاتحاد السكندري فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، لكن الزمالك عاد مع نهاية الفترة الأولى وأنهاه متقدما بفارق نقطة، وبنتيجة 20-19.
الاتحاد عاد في الفترة الثانية، لينهي الشوط الأول متقدما بفارق 6 نقاط، وبنتيجة 42-36.
الزمالك قلص الفارق في الفترة الثالثة، لتنتهي بفارق نقطتين، وبنتيجة 62-60 للاتحاد.
وكانت الإثارة كبيرة في الفترة الرابعة، قبل أن يحسم الاتحاد النتيجة بـ 81-79.
فوز الاتحاد عادل سلسلة النهائي بنتيجة مباراتين لكل فريق، وليكون اللقاء الخامس هو الحاسم يوم الإثنين المقبل.