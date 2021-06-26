كأس العرب للشباب - مصر تواجه طاجكستان في ربع النهائي

تأهل منتخب طاجكستان إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب، بعدما فاز على جيبوتي بخماسية دون رد في ختام دور المجموعات في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

واحتل منتخب طاجسكان المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط خلف المغرب المتصدر. ليضرب موعدا مع منتخب مصر مستضيف البطولة.

بينما ودع منتخب الإمارات البطولة بعدما احتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وخسر منتخب الإمارات أمام المغرب بنفس النتيجة في المبارة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب.

وتقام مباراة منتخب مصر مع طاجكستان يوم الثلاثاء 29 يونيو على استاد القاهرة.

وفاز منتخب مصر اليوم موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى بعد حصوله على 9 نقاط بعد الفوز في الثلاث مباريات في دور المجموعات.