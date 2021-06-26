بيل يرفض التعليق على مستقبله الدولي مع ويلز

رفض جاريث بيل قائد منتخب ويلز التعليق على إمكانية استكمال مشواره الدولي مع منتخب بلاده من عدمه.

وودعت ويلز بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" من دور الـ16 بعد الخسارة ضد الدنمارك بنتيجة 4-0.

وعقب المباراة، تم سؤاله عن: "هل كانت هذه المباراة هي الأخيرة لك مع ويلز؟" ليرفض التعليق ويذهب لغرفة خلع الملابس دون الإجابة عن السؤال.

وشارك بيل للمرة الثانية مع ويلز في كأس الأمم الأوروبية بعدما لعب في يورو 2016 وقاد المنتخب للوصول لنصف النهائي.

وخاض بيل (31 عاما) 10 مباريات في بطولات أوروبا مع ويلز وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

ولعب بيل 96 مباراة مع ويلز وسجل 33 هدفا وصنع 20.