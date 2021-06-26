رئيس اتحاد الطائرة لـ في الجول: موقف منتخب الشاطئية من تصفيات طوكيو سيتم تحديده خلال 24 ساعة

كشف سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن مستجدات موقف منتخب الكرة الشاطئية للسيدات من تصفيات أولمبياد طوكيو في المغرب.

وأكد أكد الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة على استبعاد منتخب مصر للسيدات من تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020.

وقال سامح حمدي لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يتضح الموقف النهائي لمنتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية للسيدات بشأن مستقبله في تصفيات أولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف "ننتظر ما سيحدث وما يجد من مواقف وقرارات خلال الـ24 ساعة المقبة على الأكثر".

وأتم "لا نعلم لماذا أعلن الطرف المغربي عن أطراف النهائي ولكن ما أعلمه تماما أن موقف مصر النهائي سيتم الإعلان عنه خلال 24 ساعة".

كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن استبعاد مصر من البطولة صباح اليوم السبت بسبب إصابة مدرب فريق الرجال بفيروس كورونا، ما دفع الاتحاد الإفريقي لاستبعاد البعثة المصرية كاملة.

الاتحاد الإفريقي أعلن بعد ذلك عن اجتماع سيعقد اليوم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير.

ماذا حدث؟

قرر الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة استبعاد منتخب مصر للسيدات قبل انطلاق منافسات نصف نهائي التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان منتخب السيدات قد تأهل إلى نصف نهائي التصفيات المقامة في المغرب وكان مقررا أن يواجه نيجيريا في مباراة سهلة صباح اليوم السبت.

فيما لعب نصف النهائي الآخر وفاز فيه منتخب كينيا على المغرب.

وجاء قرار استبعاد الفريق بسبب إيجابية مسحة مدرب منتخب الرجال فقرر الاتحاد الإفريقي استبعاد البعثة المصرية بالكامل بسبب المخالطة.