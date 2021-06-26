كرة طائرة شاطئية – تأكد استبعاد مصر.. الاتحاد الإفريقي يعلن النهائي بين كينيا ونيجيريا

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة على استبعاد منتخب مصر للسيدات من تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة بيانا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يعلن فيه تواجه كينيا مع نيجيريا في نهائي تصفيات الكرة الشاطئية للسيدات لـ أوليمبياد طوكيو.

وأشار البيان إلى تأهل كينيا للنهائي بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض في قبل النهائي، فيما تلعب نيجيريا في النهائي بعد استبعاد منتخب مصر للسيدات.

كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن استبعاد مصر من البطولة صباح اليوم السبت بسبب إصابة مدرب فريق الرجال بفيروس كورونا، ما دفع الاتحاد الإفريقي لاستبعاد البعثة المصرية كاملة.

الاتحاد الإفريقي أعلن بعد ذلك عن اجتماع سيعقد اليوم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير.

ماذا حدث؟

قرر الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة استبعاد منتخب مصر للسيدات قبل انطلاق منافسات نصف نهائي التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان منتخب السيدات قد تأهل إلى نصف نهائي التصفيات المقامة في المغرب وكان مقررا أن يواجه نيجيريا في مباراة سهلة صباح اليوم السبت.

فيما لعب نصف النهائي الآخر وفاز فيه منتخب كينيا على المغرب.

وجاء قرار استبعاد الفريق بسبب إيجابية مسحة مدرب منتخب الرجال فقرر الاتحاد الإفريقي استبعاد البعثة المصرية بالكامل بسبب المخالطة.