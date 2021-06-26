الفايكنج يذبحون التنين

ذبح محاربو الفايكينج لمنتخب الدنمارك تنين ويلز وتأهلوا لدور الـ8 لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

وفاز منتخب الدنمارك على ويلز برباعية دون رد في أولى مباريات دور الـ16 ليورو 2020، والتي أقيمت بملعب يوهان كرويف في أمستدرام في هولندا.

وهو الفوز الأكبر لمنتخب الدنمارك في تاريخ مشاركاته في بطولات اليورو.

ليتأهل منتخب الدنمارك لربع النهائي للمرة الخامسة في تاريخه ويلعب ضد الفائز من هولندا والتشيك.

وتقام المباراة بملعب باكو في أذربيجان.

أما منتخب ويلز الذي يحمل شعار التنين ودع البطولة من دور الـ16 في ثاني مشاركاته في اليورو، بعدما وصل لنصف نهائي النسخة الماضية في فرنسا وخسر أمام البرتغال حامل اللقب.

وصف المباراة

بادر منتخب ويلز بتهديد المرمى من انطلاقة لجاريث بيل في الدقيقة 10 ثم أطلق تسديدة مرت جوار المرمى.

بعدها فرض منتخب الدنمارك سيطرته على المباراة وكان الأفضل والأخطر على المرمى.

ونجح في تسجيل الهدف الأول بتسديدة صاروخية من كاسبر دولبرج من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

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وكاد دولبرج أن يسجل الهدف الثاني بعدما حول عرضية مايكل دامشجراد نحو المرمى بتسديدة بكعب القدم لكن الحارس داني وارد تصدى لها.

وتلقى منتخب ويلز ضربة قوية بإصابة كونور روبيرتس وشارك بدلا منه نيكو ويليامز مدافع ليفربول.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد منتخب الدنمارك أن يضاعف النتيجة بعد عرضية من مايكل دامشجراد، مرت من برايثوايت ووصلت إلى يواكيم مايلي الذي استلم وسدد، لكن وارد تصدى لها ببراعة.

شوط ثاني قوي

بدأ منتخب الدنمارك الشوط الثاني بقوة وسجل دولبرج الهدف الثاني في الدقيقة 48 بعد عرضية من برايثوايت أبعدها البديل نيكو ويليامز بشكل خاطئ لتصل إلى دولبرج الذي سدد بقوة في شباك ويلز.

واستمرت سيطرة الدنمارك على اللعب طوال الشوط الثاني إلى أن جاء الهدف الثالث في الدقيقة 88 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى عن طريق جواكيم مايلي.

وتعرض هاري ويلسون لاعب منتخب ويلز للطرد في الدقيقة 88 بعد تدخل قوي على جواكيم مايلي.

وسجل مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة الهدف الرابع في للدنمارك في الدقيقة +93 بعدما راوغ جون ألين بشكل رائع وسدد بالقدم اليسرى على يمين الحارس داني وارد.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لمراجعة اللعبة بالفيديو للتأكد من صحة موقف برايثوايت ليعود بعدها الحكم ويشير إلى احتساب الهدف.

لتنتهي المباراة بفوز الدنمارك برباعية دون رد، وهو أكبر فوز للدنمارك في تاريخ اليورو.