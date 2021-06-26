تشكيل يورو 2020 - فيراتي وأتشيربي أساسيان مع إيطاليا.. وأرناوتوفيتش يقود هجوم النمسا

أجرى روبرتو مانشيني تغييرين على تشكيل إيطاليا الأساسي في مواجهة النمسا في ثمن نهائي يورو 2020.

ويلتقي منتخبا إيطاليا والنمسا في ثمن نهائي يورو 2020 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويبدأ فرانشيسكو أتشيربي وماركو فيراتي بدلا من جورجيو كيلليني الذي لم يتعاف بعد من إصابته بشكل كامل، ومانويل لوكاتيلي على الترتيب.

فيما يقود ماركو أرناوتوفيتش هجوم النمسا تحت قيادة دافيد ألابا.

وجاء تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ليوناردو سبيناتزولا – ليوناردو بونوتشي – فرانشيسكو أتشيربي – جيوفاني دي لورينزو

الوسط: ماركو فيراتي – جورجينيو – نيكولو باريلا

الهجوم: لورينزو إنسيني – تشيرو إيموبيلي – دومينيكو بيراردي

وجاء تشكيل النمسا:

حراسة المرمى: دانيل باشمان

الدفاع: ستيفان لاينر – ألكسندر دراجوفيتش – مارتن هينتيرجير – دافيد ألابا

الوسط: كسافير تشالجير – فلوريان جريليتش

أمامهما: كونراد لايمير – مارسيل سابيتزر – كريستوف بامجارتنر

الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش

ويلتقي منتخب إيطاليا مع الفائز من مباراة بلجيكا والبرتغال في ربع نهائي يورو 2020.