تشكيل يورو 2020 - فيراتي وأتشيربي أساسيان مع إيطاليا.. وأرناوتوفيتش يقود هجوم النمسا

السبت، 26 يونيو 2021 - 19:50

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو إيطاليا بهدف مانويل لوكاتيللي الثاني ضد سويسرا - يورو 2020

أجرى روبرتو مانشيني تغييرين على تشكيل إيطاليا الأساسي في مواجهة النمسا في ثمن نهائي يورو 2020.

ويلتقي منتخبا إيطاليا والنمسا في ثمن نهائي يورو 2020 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويبدأ فرانشيسكو أتشيربي وماركو فيراتي بدلا من جورجيو كيلليني الذي لم يتعاف بعد من إصابته بشكل كامل، ومانويل لوكاتيلي على الترتيب.

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فيما يقود ماركو أرناوتوفيتش هجوم النمسا تحت قيادة دافيد ألابا.

وجاء تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ليوناردو سبيناتزولا – ليوناردو بونوتشي – فرانشيسكو أتشيربي – جيوفاني دي لورينزو

الوسط: ماركو فيراتي – جورجينيو – نيكولو باريلا

الهجوم: لورينزو إنسيني – تشيرو إيموبيلي – دومينيكو بيراردي

وجاء تشكيل النمسا:

حراسة المرمى: دانيل باشمان

الدفاع: ستيفان لاينر – ألكسندر دراجوفيتش – مارتن هينتيرجير – دافيد ألابا

الوسط: كسافير تشالجير – فلوريان جريليتش

أمامهما: كونراد لايمير – مارسيل سابيتزر – كريستوف بامجارتنر

الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش

ويلتقي منتخب إيطاليا مع الفائز من مباراة بلجيكا والبرتغال في ربع نهائي يورو 2020.

تشكيل يورو 2020 إيطاليا النمسا
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