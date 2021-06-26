قائمة الإسماعيلي - إيهاب جلال يختار 23 لاعبا لمواجهة سموحة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه التي ستواجه سموحة في الدوري الممتاز.

ويلتقي الإسماعيلي مع سموحة غدا الأحد على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

وتواصل استبعاد عبد الرحمن مجدي من قائمة الفريق بسبب الإصابة مع تواجد أري بابل وشكري نجيب.

وفيما يلي قائمة الإسماعيلي للمباراة:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد فوزي – محمد مجدي.

الدفاع: محمد هاشم – مروان الصحراوي – باهر المحمدي – أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد عمار – نادر رمضان.

الوسط: محمد عادل – محمد حسن – عماد حمدي – محمد صادق – عمر الوحش – أحمد مصطفى – أحمد مدبولي – محمد عبدالسميع – أري بابل – محمد الشامي – مروان شوقي.

الهجوم: شكري نجيب – فخر الدين بن يوسف – بنسون شيلونجو.

وأجرى الإسماعيلي مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا استعدادا لمباراة سموحة.

وجائت نتيجة المسحة سلبية لأعضاء الفريق بالكامل.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري ممتاز بعد خوضه 25 مباراة.

بينما يحتل سموحة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد برصيد 40 نقطة.