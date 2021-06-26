في الدرجة الثانية – صراع ثلاثي على بطاقة التأهل يتأجل للجولة الأخيرة بمجموعة الصعيد

السبت، 26 يونيو 2021 - 19:31

كتب : رضا السنباطي

الشرقية للدخان

تأجل حسم بطاقة التأهل للدوري المصري عبر مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية للجولة الأخيرة من الموسم، وأصبح الصراع ثلاثيا على الصعود للدوري الممتاز.

بطاقة التأهل صارت تنحصر بين:

  • الشرقية للدخان – 56 نقطة
  • الألومنيوم – 54 نقطة
  • المنيا – 54 نقطة

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ويلتقي في الجولة الأخيرة الشرقية للدخان مع طهطا متذيل الترتيب برصيد 15 نقطة والذي هبط مسبقا.

ويحل المنيا ضيفا على شباب قنا والذي يحتاج للفوز من أجل ضمان البقاء في الدرجة الثانية الموسم المقبل.

ويستضيف الألومنيوم بني سويف صاحب المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

الشرقية للدخان فرط في حسم بطاقة التأهل المباشرة قبل الجولة الأخيرة بعدما تعادل مع أسمنت أسيوط بهدف لكل فريق.

واستغل الألومنيوم والمنيا الأمر، فحققا الفوز على طهطا وسمسطا على الترتيب.

الألومنيوم فاز بنتيجة 3-1 رافعا رصيده إلى 54 نقطة، فيما اكتسح المنيا ضيفه سمسطا بنتيجة 4-2.

وفي نفس المجموعة انتصار الفيوم على سوهاج بنتيجة 2-1، وفاز كيما أسوان على ديروط بهدف دون مقابل من توقيع أحمد حسين من ركلة جزاء.

وانتصر بترول أسيوط على الإعلاميين بهدفين دون رد.

كما ضمن قنا البقاء رسميا بعدما تعادل مع شبان قنا بنتيجة 1-1، ويحتاج شبان قنا للانتصار في الجولة الأخيرة على المنيا لضمان البقاء.

وتعادل بني سويف مع تليفونات بني سويف بهدفين لكل فريق.

في الدرجة الثانية الألومنيوم الشرقية للدخان المنيا
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