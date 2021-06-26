انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة

السبت، 26 يونيو 2021 - 18:50

كتب : FilGoal

أنس أسامة - إسماعيل أحمد - الزمالك ضد الاتحاد في كرة السلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة الرابعة من سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الزمالك والاتحاد السكندري.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد السكندري بنتيجة 81-79.

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ق. 0:40 81-79 للاتحاد.

ق. 0:46 - 81-77 للاتحاد.

ق. 1:05 - 80-77 للاتحاد.

ق. 2:01 - 78-73 للاتحاد.

ق. 4:35- 71-70 للزمالك.

ق. 5:35 - 68-66 للاتحاد.

ق. 8:48 - 65-62 للزمالك.

ق. 9:36 - 62-62

بداية الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

ق. 0:20 - 61-58 للاتحاد

ق. 2:07 - 59-56 للاتحاد.

ق. 5:36 - 51-49 للاتحاد.

ق. 6:43 - 51-45 للاتحاد.

ق. 8:29 - 49-38 للاتحاد.

بداية الفترة الثالثة

بداية الفترة الثالثة

نهاية الشوط الأول

ق. 0:41 - 38-34 للاتحاد.

ق. 1:35 - 38-34 للاتحاد.

ق. 2:07 - 38-31 للاتحاد

ق. 3:45 - 33-29 للاتحاد.

ق. 6:11 - 27-24 للزمالك.

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

ق. 6:48 - 10-4 للزمالك.

بداية المباراة

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