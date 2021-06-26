هيثم شعبان يكشف لـ في الجول سبب رفضه خلافة عبد العال في أسوان

كشف هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا السابق، سبب رفضه لخلافة علاء عبد العال في تدريب أسوان.

وأعلن نادي أسوان عن توجيه الشكر لعلاء عبد العال المدير الفني السابق للفريق، بعد الهزيمة أمس الجمعة أمام وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال شعبان في تصريحات لـ FilGoal.com: "بالفعل تحدث معي مسئولو أسوان، ولكنني رفضت".

وتابع "أملك عرضين من مصر وآخر من السعودية، أسوان كان يحتاج إلى رد فوري، وأنا لا أستطعيع فعل ذلك، لو قبلت بمهمة أسوان كنت سأغلق باب باقي العروض".

وأضاف "الناديان المصريان من أندية المؤسسات، ومن الممكن أن أتمم الاتفاق مع أحدهما خلال أسبوعين، والنادي الآخر من الموسم المقبل".

وأتم "وهنالك مفاوضات حاليا بشأن العرض السعودي، وستتضح الأمور بشكل كبير خلال 48 ساعة، ولهذا السبب رفضت عرض أسوان".

وبدأ هيثم شعبان الموسم مدربا لـ سيراميكا كليوباترا ولكن تم التوجيه الشكر إليه، وتعيين ضياء السيد خلفا له.

ويحتل أسوان حاليا المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الـ 16 المؤدي للهبوط للدرجة الثانية.