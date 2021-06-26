هيثم شعبان يكشف لـ في الجول سبب رفضه خلافة عبد العال في أسوان

السبت، 26 يونيو 2021 - 18:05

كتب : أحمد شاكر

هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

كشف هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا السابق، سبب رفضه لخلافة علاء عبد العال في تدريب أسوان.

وأعلن نادي أسوان عن توجيه الشكر لعلاء عبد العال المدير الفني السابق للفريق، بعد الهزيمة أمس الجمعة أمام وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال شعبان في تصريحات لـ FilGoal.com: "بالفعل تحدث معي مسئولو أسوان، ولكنني رفضت".

أخبار متعلقة
ريمونتادا الجونة تعصف بثنائية سيراميكا كليوباترا في مباراة بطلها ركلات الجزاء إلى الوصافة مؤقتا.. المصري يضرب سيراميكا كليوباترا +94 انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(2) المصري.. فوز قااااتل انضمام أحمد ياسر ريان لقائمة سيراميكا لمواجهة المصري

وتابع "أملك عرضين من مصر وآخر من السعودية، أسوان كان يحتاج إلى رد فوري، وأنا لا أستطعيع فعل ذلك، لو قبلت بمهمة أسوان كنت سأغلق باب باقي العروض".

وأضاف "الناديان المصريان من أندية المؤسسات، ومن الممكن أن أتمم الاتفاق مع أحدهما خلال أسبوعين، والنادي الآخر من الموسم المقبل".

وأتم "وهنالك مفاوضات حاليا بشأن العرض السعودي، وستتضح الأمور بشكل كبير خلال 48 ساعة، ولهذا السبب رفضت عرض أسوان".

وبدأ هيثم شعبان الموسم مدربا لـ سيراميكا كليوباترا ولكن تم التوجيه الشكر إليه، وتعيين ضياء السيد خلفا له.

ويحتل أسوان حاليا المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الـ 16 المؤدي للهبوط للدرجة الثانية.

في الدوري أسوان علاء عبد العال
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الترجي – توجوي يقود الهجوم.. والبدري أساسي أمام الأهلي 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل يورو 2020 - فيراتي وأتشيربي أساسيان مع إيطاليا.. وأرناوتوفيتش يقود هجوم النمسا 4 دقيقة | يورو 2020
تشكيل الأهلي – عودة أفشة كأساسي أمام الترجي 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الدرجة الثانية – صراع ثلاثي على بطاقة التأهل يتأجل للجولة الأخيرة بمجموعة الصعيد 23 دقيقة | مصر
استعدادا للموسم الجديد.. كوكا يسجل ويقود أولمبياكوس لأول فوز ودي 32 دقيقة | المحترفون
مباشر كرة سلة - الزمالك (27)-(24) الاتحاد السكندري.. بداية الفترة الثانية ساعة | رياضات أخرى
كأس العرب للشباب – مصر تنهي المجموعات بالفوز على موريتانيا ساعة | منتخب مصر
هيثم شعبان يكشف لـ في الجول سبب رفضه خلافة عبد العال في أسوان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 2 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا 3 تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي 4 تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني
قد ينال إعجابك