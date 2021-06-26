ماركا: فاتي ينتظر قرار الأطباء لبدء فترة الإعداد مع برشلونة

السبت، 26 يونيو 2021 - 18:00

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة - ريال مدريد

ينتظر أنسو فاتي جناح برشلونة قرار الأطباء بشأن جاهزيته للمشاركة في فترة الإعداد مع فريقه الكتالوني بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا".

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

وكان فاتي قد أصيب في ركبته ضد ريال بيتيس في شهر نوفمبر للعام الماضي ليجري أكثر من عملية جراحية كانت الأخيرة منهم قبل شهر ونصف في البرتغال.

ويخضع حاليا فاتي لعمليات التأهيل مع أحد الأخصائيين في العاصمة الإسبانية مدريد، مع تواصله الدائم مع الأطباء في برشلونة.

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وينتظر فاتي ما سيقوله الأطباء عن إمكانية مشاركته في فترة الإعداد مع برشلونة أم لا.

وشارك فاتي (18 عاما) مع برشلونة في 10 مباريات خلال الموسم المنقضي وسجل 5 أهداف وصنع 4.

كما لعب 4 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا وسجل هدفا.

برشلونة أنسو فاتي
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