انتهت يورو 2020 – ويلز (0)-(4) الدنمارك.. تأهل رفقاء إريكسن

السبت، 26 يونيو 2021 - 17:40

كتب : FilGoal

كاسبر دولبرج يسجل ويحتفل بهدف الدنمارك الأول في ويلز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ويلز والدنمار، في دور الـ16 ليورو 2020.

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نهاية المباراة بفوز الدنمارك 4-0

ق. 94 جووووول راااابع عن طريق مارتين برايثوايت.

ق. 91 طرد هاري ويلسون.

ق. 89 جوووول ثااااالث عن طريق جواكيم مايلي.

ق. 48 جوووول ثااااني. عرضية برايثوايت يخرجها الدفاع وتصل إلى دولبرج داخل منطقة الجزاء، ليستلم الكرة ويسدد في المرمى مسجلا الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 عرضية من مايكل دامشجراد، تمر من برايثوايت وتصل إلى يواكيم مايلي الذي استلم وسدد، لكن وارد تصدى لها ببراعة.

ق. 40 تبديل اضطراري لويلز بدخول نيكو ويليامز بدلا من كونور روبيرتس.

ق. 31 انطلاقة رائعة من مايكل دامشجراد وعرضية أرضية، قابلها دولبرج بالكعب، لكن داني وارد تصدي لها.

ق. 26 جوووول أوووول. كاسبر دولبرج يسجل الأول من تصويبة رائعة للدنمارك.

ق. 10 انطلاقة من جاريث بيل وتصويبة بجانب القائم.

بداية المباراة

يورو 2020 ويلز الدنمارك
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