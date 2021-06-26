خبر في الجول – اتجاه لتأجيل مباريات مصر في الطائرة الشاطئية انتظارا لخطاب من الاتحاد الدولي

يتجه الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة لتأجيل مباريات منتخب مصر للرجال والسيدات للكرة الطائرة الشاطئية، في البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقامة حاليا في مدينة أغادير المغربية.

وعلم FilGoal.com أن مع اندلاع أزمة احتمالية استبعاد منتخب مصر من البطولة، فجر اليوم السبت، تم تشكيل خلية عمل بقيادة وزير الرياضة أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية المحلية هشام حطب وسكرتير اللجنة شريف العريان.

وتواصلت خلية العمل مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، للتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

ونجحت خلية العمل حسبما علم FilGoal.com في الحصول على موافقة مبدئية من الاتحاد الإفريقي للعبة لتأجيل مباريات مصر لـ 3 أيام لحين إجراء تحليل PCR جديد، والتأكد من سلبية اللاعبين واللاعبات.

ولكن، تنتظر تلك الخطوة موافقة الاتحاد الدولي، الذي يجب عليه إرسال أسماء المشاركين في أولمبياد طوكيو بموعد أقصاه 28 يونيو، ولكن من المنتظر أن استثناء خاص لحالة منتخب مصر.

ماذا حدث؟

قرر الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة استبعاد منتخب مصر للسيدات قبل انطلاق منافسات نصف نهائي التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان منتخب السيدات قد تأهل إلى نصف نهائي التصفيات المقامة في المغرب وكان مقررا أن يواجه نيجيريا في مباراة سهلة صباح اليوم السبت.

فيما لعب نصف النهائي الآخر وفاز فيه منتخب كينيا على المغرب.

وجاء قرار استبعاد الفريق بسبب إيجابية مسحة مدرب منتخب الرجال فقرر الاتحاد الإفريقي استبعاد البعثة المصرية بالكامل بسبب المخالطة.