بعد إقالته من أسوان.. عبد العال لـ في الجول: تسلمت فريقا مجهول الهوية.. ورفضت عروضا من أجله

أبدى المدرب علاء عبد العال رضاه عن قرار أسوان بالاستغناء عن خدماته اليوم السبت.

وقال عبد العال لـFilGoal.com:"القرار وجهة نظر النادي، قدت الفريق وهو في موقف صعب ووصلت به لنصف نهائي كأس مصر. نحن في المركز 15، هزيمة أمس (4-1 ضد وادي دجلة) لم تؤثر علينا كثيرا. لدينا مباريات مقبلة. واجهت سوء حظ غير عادي بالأمس".

وأضاف "خسرت بأخطاء حارس المرمى والمدافعين، أهدرنا فرصا عديدة. الفريق قليل الخبرة والإمكانات. راض عن قرارهم رغم أني رفضت عروضا من أندية في الدوري الممتاز وأنا معهم، وبراتب أفضل، احتراما لهم. راض عما قدمته للفريق".

واستمر "تسلمت فريقا مجهول الهوية، لا شكل ولا طعم ولا لون، حققت نتائج طيبة. أنا مدرب محترف، ما حدث ليس نهاية المطاف".

بدأ أسوان الموسم الحالي مع المدرب سامي الشيشيني، قبل أن يستغني عنه ويتعاقد مع عبد العال في منتصف يناير الماضي.

وقاد عبد العال، مدرب إنبي والداخلية والشرقية السابق، فريق أسوان في 22 مباراة فاز في 7 منها وخسر 10.

وأقصى عبد العال سوهاج والجونة والمصري من كأس مصر ليضرب أسوان موعدا مع الزمالك في الدور نصف النهائي.

ويحتل أسوان حاليا المركز 15 في ترتيب الدوري المصري الممتاز مبتعدا بنقطتين عن منطقة الهبوط.

ويلعب الفريق ضد مضيفه سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة في الجولة 28 من الدوري.