بعد إقالته من أسوان.. عبد العال لـ في الجول: تسلمت فريقا مجهول الهوية.. ورفضت عروضا من أجله

السبت، 26 يونيو 2021 - 16:54

كتب : أحمد شاكر

علاء عبد العال

أبدى المدرب علاء عبد العال رضاه عن قرار أسوان بالاستغناء عن خدماته اليوم السبت.

وقال عبد العال لـFilGoal.com:"القرار وجهة نظر النادي، قدت الفريق وهو في موقف صعب ووصلت به لنصف نهائي كأس مصر. نحن في المركز 15، هزيمة أمس (4-1 ضد وادي دجلة) لم تؤثر علينا كثيرا. لدينا مباريات مقبلة. واجهت سوء حظ غير عادي بالأمس".

وأضاف "خسرت بأخطاء حارس المرمى والمدافعين، أهدرنا فرصا عديدة. الفريق قليل الخبرة والإمكانات. راض عن قرارهم رغم أني رفضت عروضا من أندية في الدوري الممتاز وأنا معهم، وبراتب أفضل، احتراما لهم. راض عما قدمته للفريق".

أخبار متعلقة
لاعبة الطائرة الشاطئية لـ في الجول: ما يحدث لنا مهزلة عبد الناصر محمد لـ في الجول: أسوان لم يفاوضني رسميا حتى الآن خبر في الجول - 3 مرشحين لخلافة عبد العال في أسوان أسوان يعلن توجيه الشكر لـ عبد العال

واستمر "تسلمت فريقا مجهول الهوية، لا شكل ولا طعم ولا لون، حققت نتائج طيبة. أنا مدرب محترف، ما حدث ليس نهاية المطاف".

بدأ أسوان الموسم الحالي مع المدرب سامي الشيشيني، قبل أن يستغني عنه ويتعاقد مع عبد العال في منتصف يناير الماضي.

وقاد عبد العال، مدرب إنبي والداخلية والشرقية السابق، فريق أسوان في 22 مباراة فاز في 7 منها وخسر 10.

وأقصى عبد العال سوهاج والجونة والمصري من كأس مصر ليضرب أسوان موعدا مع الزمالك في الدور نصف النهائي.

ويحتل أسوان حاليا المركز 15 في ترتيب الدوري المصري الممتاز مبتعدا بنقطتين عن منطقة الهبوط.

ويلعب الفريق ضد مضيفه سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة في الجولة 28 من الدوري.

أسوان علاء عبد العال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر موسيماني: الطرد نقطة تحول في مباراة مباراة الترجي.. وكايزر تشيفز فريق غريب 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
"أمطر شباكهم وقسى عليهم" كيف تفاعلت صحف تونس مع فوز الأهلي على الترجي 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حبة كييزا 26 دقيقة | يورو 2020
مؤتمر الشعباني: ضربة الجزاء والطرد قتلوا فرصنا.. وقدمنا أحد أفضل عروضنا على الإطلاق هذا الموسم 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تعرف على موعد وملعب نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
النسر يصل المحطة الأخيرة.. الأهلي يضرب الترجي بثلاثية ويواجه كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة - الاحتكام للقاء الخامس.. الاتحاد يهزم الزمالك ويعادل النتيجة 2 ساعة | رياضات أخرى
كأس العرب للشباب - مصر تواجه طاجكستان في ربع النهائي 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 2 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 3 تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي 4 تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني
قد ينال إعجابك