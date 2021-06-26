لاعبة الطائرة الشاطئية لـ في الجول: ما يحدث لنا مهزلة

وصفت راندا رضوان لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية، المشكلة التي تواجه المنتخب في المغرب أثناء المشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالمهزلة.

وقالت رضوان لـ FilGoal.com: "مع وصولنا لأغادير، دخلنا في فقاعة وكأي فقاعة قمنا بتحاليل PCR ولم ننزل الملعب إلا عندما وصلت لنا النتيجة السلبية".

وأوضحت "واجهنا رواندا وانتصرنا، وتأهلنا للدور قبل النهائي الذي كنا من المفترض أن نواجه فيه نيجيريا اليوم السبت".

وأكملت "في الساعة الثالثة فجرا، قيل لنا إن منتخب مصر لديه حالة إيجابية وهو مدرب الرجال، وأننا ممنوعين من اللعب لأننا مخالطين للمدرب".

وأردفت "الكل مخالط داخل الفقاعة، لو هناك التزام بإجراءات الصحة والسلامة لما لعبت باقي الفرق اليوم. من الواضح أنها مؤامرة لأننا الأقرب للصعود".

وشددت "من المفترض أن نخضع لمسحة جديدة على حسب كلام المنظمين، لكن لم يحدث أي شيء. ما يحدث لنا مهزلة".

ماذا حدث؟

قرر الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة استبعاد منتخب مصر للسيدات قبل انطلاق منافسات نصف نهائي التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان منتخب السيدات قد تأهل إلى نصف نهائي التصفيات المقامة في المغرب وكان مقررا أن يواجه نيجيريا في مباراة سهلة صباح اليوم السبت.

وجاء قرار استبعاد الفريق بسبب إيجابية مسحة مدرب منتخب الرجال فقرر الاتحاد الإفريقي استبعاد البعثة المصرية بالكامل بسبب المخالطة.

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة اعتراضه على القرار قائلا عبر صفحته الرسمية في فيسبوك:"أرسل الاتحاد المصري للكرة الطائرة صباح اليوم الخطاب الثاني إلى الاتحاد الإفريقي وصورته للاتحاد الدولي للاعتراض على إقصاء الفريق القومي للسيدات من لعب الدور قبل النهائي أمام نيجيريا الساعة صباح اليوم بتعليمات شفوية دون أساس قانوني بحجه إصابة مدرب منتخب الرجال بفيروس كورونا رغم ان الجميع فى فقاعة وتم تحليل PCR للجميع مرتين وكانت النتيجة سلبية ، وقدمت البعثة المصرية في أغادير طلب تأجيل المباراة لتصبح ظهر اليوم بناء على الشكوى المقدمة وجارى حالياً اجتماع في أغادير لأخذ القرار".