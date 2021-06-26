عبد الناصر محمد لـ في الجول: أسوان لم يفاوضني رسميا حتى الآن

قال المدرب عبد الناصر محمد إن أسوان لم يفاوضه حتى الآن لقيادة الفريق بعدما استغنى النادي عن المدير الفني علاء عبد العال اليوم السبت.

وصرح عبد الناصر محمد لـFilGoal.com "لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي، أعرف أني مرشح".

وواصل "النادي تواصل معي منذ فترة. أتمنى أن يتم الأمر لو يحمل الخير لي، وأن أستطيع تقديم شيء للفريق".

وعلم FilGoal.com أن عبد الناصر محمد وهيثم شعبان وأسامة عرابي مرشحون لقيادة أسوان.

ويسعى أسوان للوصول لاتفاق مع أحدهم، وإن عجز عن ذلك سيطرح مجلس الإدارة اسما جديدا لقيادة الفريق.

وكشف مصدر في النادي أن الإعلان عن المدرب الجديد سيكون خلال 48 ساعة.

ودرب عبد الناصر محمد، لاعب المقاولون العرب والترسانة السابق، أندية فاركو وزد وبهلا العماني.

وبدأ أسوان الموسم الحالي مع المدرب سامي الشيشيني، قبل أن يستغني عنه ويتعاقد مع عبد العال في منتصف يناير الماضي.

وقاد عبد العال، مدرب إنبي والداخلية والشرقية السابق، فريق أسوان في 22 مباراة فاز في 7 منها وخسر 10.