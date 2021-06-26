خبر في الجول - 3 مرشحين لخلافة عبد العال في أسوان

السبت، 26 يونيو 2021 - 16:19

كتب : حامد وجدي

أسوان - الجونة

علم FilGoal.com اليوم السبت أن هناك 3 مدربين مرشحين لقيادة أسوان الذي أقال مديره الفني علاء عبد العال منذ ساعات قليلة.

وأشار مصدر داخل النادي إلى أن هيثم شعبان وأسامة عرابي وعبد الناصر محمد مرشحون لقيادة الفريق.

ويسعى أسوان للوصول لاتفاق مع أحدهم، وإن عجز عن ذلك سيطرح مجلس الإدارة اسما جديدا لقيادة الفريق.

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وكشف المصدر أن النادي بصدد الإعلان عن مدربه الجديد خلال 48 ساعة.

وبدأ أسوان الموسم الحالي مع المدرب سامي الشيشيني، قبل أن يستغني عنه ويتعاقد مع عبد العال في منتصف يناير الماضي.

وقاد عبد العال، مدرب إنبي والداخلية والشرقية السابق، فريق أسوان في 22 مباراة فاز في 7 منها وخسر 10.

وأقصى عبد العال سوهاج والجونة والمصري من كأس مصر ليضرب أسوان موعدا مع الزمالك في الدور نصف النهائي.

ويحتل أسوان حاليا المركز 15 في ترتيب الدوري المصري الممتاز مبتعدا بنقطتين عن منطقة الهبوط.

ويلعب الفريق ضد مضيفه سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة في الجولة 28 من الدوري.

أسوان
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