أسوان يعلن توجيه الشكر لـ عبد العال

السبت، 26 يونيو 2021 - 16:09

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة - أسوان - علاء عبد العال - خالد عيد

أعلن نادي أسوان توجيه الشكر لمدربه علاء عبد العال.

وقال بيان رسمي صادر عن نادي أسوان: "قرر مجلس إدارة نادي أسوان بعد اجتماع طارئ مشترك اليوم السبت مع لجنة الكرة توجيه الشكر لـ علاء عبد العال المدير الفني لفريق الكرة".

وأتم البيان المقتضب: "جاري المشاورات لاستعراض الأسماء المرشحة لمنصب المدير الفني الجديد".

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ويأتي رحيل عبد العال بعد الهزيمة القاسية التي مني بها الفريق أمس الجمعة ضد وادي دجلة في معقل تماسيح النيل، بنتيجة 4-1.

ويحل أسوان في المركز الـ 15 في الدوري بـ 24 نقطة، على بعد نقطتين من أول مراكز الهبوط والتي يحتلها وادي دجلة نفسه.

ورغم قيادة عبد العال أسوان لنصف نهائي كأس مصر حيث يواجه الزمالك، إلا أن نتائج الفريق في الدوري جاءت مخيبة.

عبد العال قاد الفريق في 19 مباراة في الدوري هذا الموسم، فاز في 4 وتعادل 5 وخسر 10 مرات.

وتولى علاء عبد العال المهمة في يناير الماضي، خلفا لسامي الشيشيني الذي قاد الفريق مع مطلع الموسم ورحل بعد 6 مباريات فقط.

وسبق لعبد العال تدريب اتحاد الشرطة وإنبي والداخلية والشرقية.

أسوان علاء عبد العال - أسوان علاء عبد العال
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